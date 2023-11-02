Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани мужчину осудят за организацию незаконной заправки

Кировский райсуд Казани в ближайшее время рассмотрит уголовное дело против 25-летнего местного жителя. Его обвиняют в организации незаконной заправки для продажи дизельного топлива, передает пресс-служба МВД по Татарстану.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Отмечается, что сам мужчина ИП не являлся. Кроме того, у него не было разрешения на данный вид деятельности.

Против обвиняемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Вину он полностью признал.

"Ъ-Казань"

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...