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Саратовцы больше всего тратят на коммунальные услуги

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области опубликовал данные об объеме платных услуг населению региона в январе-сентябре 2023 года.

За девять месяцев саратовцам оказали платные услуги на общую сумму 102,445 млрд руб. В аналогичном периоде прошлого года показатель был равен 89,928 млрд руб.

Большую часть суммы, около 30%, составили коммунальные услуги — 30,051 млрд руб. В два раза меньше саратовцы потратили на телекоммуникационные услуги — 14,95 млрд руб., затем идут бытовые — 11,69 млрд руб., транспортные — 11,666, образования — 8,265, медицинские — 7,947, жилищные — 6,794, почтовые — 1,5 млрд руб., туристические — 1,321, юридические — 1,268 млрд руб.

Чуть больше 1 млрд руб. саратовцы потратили за девять месяцев в учреждениях культуры. 600 млн — на физкультуру и спорт, 360,8 млн руб. отдали ветеринарам.

Дарья Васенина

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