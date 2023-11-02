Татарстан расширит свои полномочия по обращению с бездомными животными

Госсовет Татарстана сегодня принял изменения, согласно которым правительство региона получит дополнительные полномочия по организации мероприятий в сфере обращения с бездомными животными. В частности, республика сама сможет определять, как чиновники в регионе будут регулировать численность безнадзорных зверей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ

«Не останется ли нерешенных вопросов? Без конца люди мучаются, приюты строим для собак, еще что-то делаем»,— задал вопрос спикер Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Глава парламентского комитета по экологии и природопользованию Азат Хамаев («Единая Россия») ответил ему, что это «только первый шаг». «Работа предстоит еще очень большая по внесению изменений в закон о животных»,— пояснил депутат.

Напомним, ранее на федеральном уровне были приняты поправки, согласно которым регионы могут самостоятельно выбирать способ контролировать безнадзорных животных с учетом географической, климатической, социальной, экономической специфики территорий. Зоозащитники раскритиковали законопроект, высказав опасения, что в регионах будут усыплять всех, даже неагрессивных животных.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"