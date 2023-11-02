Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Интересный коктейль Востока и Запада»

Анна Минакова — о Ричарде Ву

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об эстетике украшений художника-ювелира из континентального Китая.

Фото: Chaukeen / @richard_wu_jewelry

Фото: Chaukeen / @richard_wu_jewelry

Знакомьтесь, Ричард Ву — очень интересный художник-ювелир из континентального Китая. Он работает с традиционными и новыми материалами, а то, что он делает с титаном, просто поражает уровнем технического мастерства. Эстетика тоже необычна: это интересный коктейль Востока и Запада. Состав его объясняется биографией Ву: он довольно долго учился и работал в Италии.

От Востока и Запада он взял лучшее и добавил к этому свой узнаваемый почерк. Пример такой работы — его кольца «Облако». В одном камень окружен сеткой, напоминающей матрицу, в другом — его будто пронизывают (это, разумеется, иллюзия) элементы из прозрачного и цветного камня. Выбор последнего не случаен — каждый камень символизирует определенный период супружеской жизни, а все они вместе — любовь. Такой вот романтик этот Ричард Ву.

С 8 по 28 ноября его работы можно будет увидеть на выставке We Are Art. Who is John Goldsmith в Eurus Gallery в легендарном бангкокском особняке The House on Sathorn.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...