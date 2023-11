Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об эстетике украшений художника-ювелира из континентального Китая.

Фото: Chaukeen / @richard_wu_jewelry

Знакомьтесь, Ричард Ву — очень интересный художник-ювелир из континентального Китая. Он работает с традиционными и новыми материалами, а то, что он делает с титаном, просто поражает уровнем технического мастерства. Эстетика тоже необычна: это интересный коктейль Востока и Запада. Состав его объясняется биографией Ву: он довольно долго учился и работал в Италии.

От Востока и Запада он взял лучшее и добавил к этому свой узнаваемый почерк. Пример такой работы — его кольца «Облако». В одном камень окружен сеткой, напоминающей матрицу, в другом — его будто пронизывают (это, разумеется, иллюзия) элементы из прозрачного и цветного камня. Выбор последнего не случаен — каждый камень символизирует определенный период супружеской жизни, а все они вместе — любовь. Такой вот романтик этот Ричард Ву.

С 8 по 28 ноября его работы можно будет увидеть на выставке We Are Art. Who is John Goldsmith в Eurus Gallery в легендарном бангкокском особняке The House on Sathorn.