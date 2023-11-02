Кассация подтвердила сговор поставщиков оборудования для детских технопарков

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил законность решения Челябинского УФАС России о сговоре поставщиков оборудования для детских технопарков «Кванториум». Три участника картеля оштрафованы на общую сумму почти 8 млн руб., сообщает пресс-служба управления ФАС России по Челябинской области.

Факт сговора сотрудники антимонопольного ведомства признали еще в 2021 году. Антиконкурентное соглашение заключили две челябинские компании – ООО «Феникс» (ранее – ООО «Дополнительное образование») и «ФГОС-резерв», а также индивидуальный предприниматель. Участники сговора участвовали в 52 закупках в 2018-2019 годах. Сумма контрактов, заключенных с компаниями по итогам торгов, составила более 140 млн руб. При отсутствии иных заявок начальная цена снижалась от 0,5% до 2%. Челябинское УФАС установило, что у участников картеля в большинстве торгов совпадали IP-адреса при подаче заявок и ценовых предложений, свойства файлов первых частей заявок. В 2018 году между организации заключили соглашения о сотрудничестве в научно-технической, инновационной и производственной сферах. В УФАС подчеркивают, что эти договоры не давали правовых оснований для картеля.

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