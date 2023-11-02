Радий Хабиров поручил собрать гумпомощь жителям сектора Газа

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил руководителю своей администрации Максиму Забелину организовать работу по сбору и отправке гуманитарных грузов в помощь жителям сектора Газа, а муниципалитетам — проинформировать жителей и наладить соответствующую работу на местах. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Решение принято по итогам встречи господина Хабирова с председателем Духовного управления мусульман (ДУМ) республики муфтием Айнуром Биргалиным в Доме Республики.

Руководитель ДУМ сообщил, что обратился к главе республики «по просьбе религиозных деятелей и наших неравнодушных земляков», которые «хотят оказать гуманитарную помощь пострадавшему мирному населению Газы и просят оказать содействие в ее сборе и доставке».

Глава поддержал инициативу, отметив, что, «конечно, мы готовы оказать помощь жителям Газы, которые сегодня находятся в очень тяжелых условиях». Башкирия «всегда протягивает руку помощи тем, кто нуждается в ней», подчеркнул господин Хабиров. «Наши спасатели вытаскивали из-под завалов пострадавших во время землетрясения в Турции. Врачи из Башкортостана организовали помощь и спасали больных во время пандемии коронавируса в Кыргызстане и Абхазии»,— напомнил он.

По словам главы Башкирии, республика возьмет на себя формирование и отправку грузов. «На первом этапе необходимо подготовить лекарства, продукты питания, одежду»,— пояснил Радий Хабиров. Площадкой сбора гумпомощи определен Единый логистический центр на базе предприятия «Башсельхозтехника», отмечается в сообщении.

Майя Иванова, Уфа