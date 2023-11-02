В нижегородских магазинах спорттоваров оборот выше, чем в продуктовых

Магазины спорттоваров, продуктовые и точки продаж бытовой техники лидируют по обороту бизнеса в Нижнем Новгороде. Такую аналитику представил «Тинькофф» по итогам исследования 20 сфер розничного бизнеса в городах-миллионниках. Аналитики изучали агрегированные данные о транзакциях клиентов в геосервисе «Компас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Средний оборот на точку продаж в лидирующей по обороту сфере — магазинах спорттоваров — в Нижнем Новгороде составляет 2,6 млн руб. в месяц. На втором месте — продуктовые магазины с оборотом 2,2 млн руб. При этом, согласно исследованию, в среднем в крупных городах оборот магазинов продуктов ниже — 1,9 млн руб., а сама категория занимает четвертое место.

В нижегородских магазинах электроники и бытовой техники оборот оценен в среднем в 1,5 млн руб. на точку. Магазины игрушек и товаров для хобби, а также магазины автозапчастей и сервисные автоцентры заняли четвертое и пятое место в топ-10 сфер бизнеса по обороту в Нижнем Новгороде — средний оборот 1,4 и 1,3 млн руб. на точку соответственно.

Людмила Аристова