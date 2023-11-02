Пермский округ может лишиться полномочий в сфере водоснабжения

В Пермском крае могут перераспределить на уровень региона полномочия Пермского округа в коммунальной сфере. Соответствующий проект закона внесен в заксобрание.

Как сообщается в телеграм-канале заксобрания, в случае перераспределения полномочий Пермского муниципального округа региональные органы власти будут: определять гарантирующую организацию централизованного водоснабжения и водоотведения; утверждать схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения; утверждать и согласовывать техзадания на разработку инвестпрограмм профильных организаций. Согласно тексту законопроекта, Пермский муниципальный округ вправе передать в государственную собственность края имущество, предназначенное для осуществления данных полномочий.

В случае принятия законопроекта полномочия будут перераспределены с 1 января 2024 года на неограниченный срок. Планируется, что депутаты рассмотрят проект закона на заседании в ноябре.