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Коммерсантъ FM
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Суд в Москве оштрафовал на 4 тыс. руб. зоозащитницу Кошанскую

Тверской суд Москвы оштрафовал зоозащитницу Наталью Кошанскую на 4 тыс. руб. Она признана виновной в неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).

Госпожа Кошанская участвовала в спасении кота, который несколько дней был заперт в автомобиле Mitsubishi Outlander на Охотном Ряду, недалеко от Большого театра. Во время вскрытия автомобиля экстренными службами зоозащитница попыталась забрать кота себе, из-за чего произошел конфликт с полицией. Правоохранительные органы решили, что та не имеет на это права, так как не является владельцем кота. В итоге госпожу Кошанскую задержали и отвезли в ОМВД «Китай-город», в отношении женщины был составлен протокол.

Наталья Кошанская ранее служила в МВД, сейчас работает промышленным альпинистом. По данным ТАСС, кот оказался в запертой машине, так как собственник автомобиля был помещен в специальное лечебное учреждение за неадекватное поведение.

Леонид Уварчев

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