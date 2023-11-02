Банк «Центр-инвест» принял участие в Российско-Китайском форуме

С 23 по 25 октября 2023 года в Китае состоялся Российско-Китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества. Заместитель Председателя Совета директоров, директор по инновациям банка «Центр-инвест» Юрий Богданов принял участие в форуме и выступил с докладом.

Главная цель форума — развитие и укрепление торгово-экономических отношений между странами в области инвестиционного сотрудничества, промышленного производства, торговли товарами и услугами.

С китайской стороны в Форуме приняли участие более 500 финансовых и инвестиционных компаний, а также торговых и промышленных предприятий. С российской стороны — около 50 представителей российских ведомств, госкорпораций и компаний. Организаторами форума выступили Правительство провинции Ляонин, Китайская Торговая Палата по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции, Союз китайских предпринимателей в России.

Директор по инновациям банка «Центр-инвест» Юрий Богданов провел ряд деловых встреч с представителями финансовых компаний и банков Китая, а также поделился опытом регионального банка на юге России.

Банк «Центр-инвест» с 2011 года бесплатно открывает предпринимателям счета в китайских юанях, обеспечивает ведение бесперебойной ВЭД с китайскими партнерами. За два года денежный эквивалент товарооборота клиентов банка с китайскими партнерами вырос более чем втрое: в 2022 году — на 85% по сравнению с 2021 годом, по итогам 10 месяцев 2023 года — на 70% относительно показателей 2022 года.

В 2023 году банк «Центр-инвест» впервые представил годовой отчет и отчет устойчивого развития на китайском языке, на сайте банка появился раздел для инвесторов на китайском языке. Такая информационная открытость позволяет повысить уровень доверия и скорость взаимодействия со стороны китайских партнеров банка.

Для юга России Китай является значимым и взаимовыгодным партнером в международной торговле. Участие в Форуме открывает новые перспективы для международного взаимодействия, расширения инвестиционного и торгово-промышленного сотрудничества, обмена лучшими практиками и соответствует ESG-стратегии банка «Центр-инвест».

ПАО КБ «Центр-инвест»