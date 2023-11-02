Пайщикам не дали уменьшить массу

Верховный суд РФ отказал группе пайщиков краснодарского ЖСК «Парковый» в признании их прав на жилые дома и земельные участки. Высшая судебная инстанция посчитала, что вывод имущества банкротящегося кооператива из конкурсной массы нарушит права других кредиторов. Эксперты считают, что выходом из ситуации могло бы быть признание за пайщиками прав дольщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: жилой-краснодар.рф Фото: жилой-краснодар.рф

Верховный суд РФ отказал группе из десяти пайщиков краснодарского ЖСК «Парковый» в признании за ними прав собственности на принадлежащие кооперативу жилые дома и земельные участки. Истцы уже вселились в дома, однако ВС РФ поддержал позицию кубанского арбитражного суда, решение которого пайщики пытались оспорить, сообщается картотеке инстанции.

Как следует из материалов дела, ЖСК «Парковый» был создан в 2014 году в Краснодаре. Кооператив заключил с гражданами договоры, собрав с 27 пайщиков взносы (в среднем, по 2,2 млн руб.), обязуясь использовать деньги для строительства домов. По завершении стройки ЖСК должен был передать дома вместе с земельными участками пайщикам. Для этих целей кооператив приобрел восемь земельных участков в Краснодаре в районе Баскетхолла на улице Пригородной.

В итоге ЖСК возвел девять домов площадью около 100 кв. м каждый, однако в собственность пайщикам их не передал. Вскоре кооператив был признан банкротом, а в отношении председателя правления Сергея Земскова расследуется дело о мошенничестве.

В 2020 году группа пайщиков из 10 человек обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края в рамках дела о банкротстве с иском о признании за каждым из них права собственности на земельные участки и расположенные на них жилые дома. Им было в этом отказано в связи с тем, что здания, несмотря на то, что в них уже живут люди, достроенными не считаются, права на них не зарегистрированы. Более того, дома включены в конкурсную массу банкрота. В этом положении дело устояло вплоть до Верховного суда.

ВС РФ, поддерживая позиции нижестоящих судов, отметил, что иск пайщиков сводится к попытке вывести землю и дома из конкурсной массы. Такое решение, отметил суд, нарушит принцип справедливого распределения имущества банкрота между кредиторами. Кроме того, суд обратил внимание на то, что несправедливо признавать права на девять участков с домами только за 10 пайщиками, в то время, как взносы в ЖСК вносили 27 лиц.

Эксперт юридической компании «Векави Групп» Виктория Ошуева отмечает, что выходом в данной ситуации могло бы стать признание договоров пайщиков с ЖСК тождественными с договорами долевого участия и благодаря этому перейти в процедуру банкротства, предусмотренную для застройщиков. Однако, как следует из судебных актов, однажды в рамках банкротного дела суд уже отказался применять в данной ситуации правила о банкротстве застройщиков, сославшись на то, что ЖСК «Парковый» не осуществлял строительство многоквартирных домов.

Как добавляет Прасковья Чуйкова, представляющая в интересы пайщиков другого ЖСК («Золотая рыбка»), которые пытаются решить свою проблему подобным способом, на практике путь признания за пайщиками прав дольщиков встречает много препятствий, главным из которых является нежелание местных властей принимать на себя проблемы по достройке объектов, как того требует законодательство.

«Что касается ухода пайщиков в стандартную процедуру банкротства, то по карточке дела мы видим, что туда включились только девять человек (если данные на сайте полны). Остальные, видимо или утратили интерес к делу, или, как это обычно бывает, стоят в стороне и смотрят, чем все это закончится. Но боюсь, что включиться в реестр требований кредиторов уже невозможно в связи с упущением процессуального срока», - считает госпожа Чуйкова.

Также на сайте банкротств размещены данные о собрании комитета кредиторов ЖСК, на котором принято решение выйти с предложением о заключении мирового соглашения и выкупе объектов по рыночной цене. «Это тоже сомнительный выход, вряд ли он экономически обоснован. Судя по всему, дома не сданы в эксплуатацию. Средства на выкуп будут потрачены существенные, но сколько их еще потребуется для того, чтобы ввести дома в эксплуатацию, и получится ли это в принципе, неизвестно», - резюмирует Виктория Ошуева.

Михаил Волкодав

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