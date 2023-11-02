В Турках Саратовской области строят роботизированную молочно-товарную ферму

Спикер Саратовской областной думы Михаил Исаев посетил площадки ООО «Агрос». Организация строит роботизированную молочно-товарную ферму, уточнил в личном Telegram-канале председатель заксобрания.

«В настоящее время здесь возведено два объекта: доильное отделение и помещение для содержания поголовья. Сейчас на ферме 130 коров-нетелей. В планах — увеличение поголовья и расширение направлений деятельности в части переработки», — рассказал господин Исаев.

Депутат отметил, что средняя зарплата на предприятии составляет 50 тыс. руб., а численность персонала превышает 100 человек. Михаил Исаев заявил, что облдума окажет «Агросу» всю необходимую поддержку для дальнейшего развития.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Агрос» является малым предприятием. Субъект МСП зарегистрировала в феврале 2007 года Марина Курочкина, она же до сих пор владеет 100% фирмы. Уставный капитал — 10 тыс. руб., численность персонала — 98 человек. Директор — Николай Плеханов.

Дарья Васенина

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