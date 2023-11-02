В Иркутске оправдали местных жителей, мешавших работе журналиста

Иркутский районный суд оправдал двух жителей Иркутской области, которых обвиняли в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ), сообщает пресс-служба суда.

В ноябре 2019 года съемочная группа прибыла в поселок Светлый для съемки видеосюжета о местной жительнице, которая якобы обманула 130 человек на 100 млн руб. Корреспондент пытался выяснить у собственника дома в каких условиях живет семья женщины, однако получил отказ. В этот момент работник СМИ встретил супруга фигурантки, которому «стал задавать вопросы, при этом подходя вплотную, настойчиво».

«Мужчина, не давая согласия на интервью, поспешил закрыть калитку дома, однако корреспондент препятствовал этому, удерживая калитку, продолжая непрерывно задавать один и тот же вопрос», - сказано в сообщении.

В рамках судебного заседания была допрошена кандидат исторических наук, доцент кафедры рекламы и журналистики ИРНИТУ.

Специалист посчитала поведение журналиста не отвечающим нормам, прописанным в Кодексе профессиональной этики российского журналиста.

Суд постановил, что действия подсудимых были реакцией на навязчивое поведение съемочной группы. Таким образом, фигуранты отстаивали свои права на неприкосновенность частной жизни и жилища.

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Александр Киселев