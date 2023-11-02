В Краснодарском крае спрос на займы для отпуска остается ниже «пандемийного» уровня

Онлайн сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) проанализировал потребность заемщиков МФО в Краснодарском крае в получении средств с целью трат на отпуск.

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В январе-октябре 2023 г. в общей структуре спроса доля «отпускных» заявок составила 3,9% от общего объема. Это всего на 0,2 п.п. больше, чем в аналогичном периоде 2022 г., когда их доля составляла 3,7%. При этом в 2021 г. показатель находился на отметке 8,8%, а в 2020 г. — 4,5%.

Всплеск в 2021 г. объясняется отложенным спросом, поскольку из-за ковидных ограничений в 2020 г. отпуска многих людей не состоялись. Снижение спроса в 2022 г. было связано с переходом населения на сберегательную модель поведения на фоне изменения экономической ситуации.

Эта тенденция сохраняется и в 2023 г. — второй год подряд значение показателя держится ниже даже «пандемийного» уровня 2020 г. с его ковидными ограничениями в виде локдауна и пр. При этом в 2023 г. запрашиваемая сумма свыше 15 тыс. руб. фигурировала в 28,5% таких заявок. В 2022 г. — в 36,7%.

«Подобная динамика показателя не означает, что люди уже в течение почти 2 лет полностью отказываются от отпуска. Скорее, они в целом сокращают потребности в рамках отдыха и финансово планируют его заранее так, чтобы меньше прибегать к заемным ресурсам», — отметили в Moneyman.

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