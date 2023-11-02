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Плату за мост через реку Чусовую планируют начать брать с декабря 2024 года

Плату за проезд по построенному мосту планируется ввести с 5 декабря 2024 года. Об этом говорится в заключении краевой контрольно-счетной палаты (КСП) на проект бюджета региона на 2024–2026 годы, который размещен в едином кабинете депутата заксобрания. В том же документе в качестве даты ввода в эксплуатацию моста указано 24 сентября 2024 года.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Указан и запланированный уровень годового сбора в размере 770 млн руб. В документе также заложена плата концессионеру — 761,6 млн руб. и 770 млн руб. в 2025 и 2026 годах соответственно.

Ранее зампред краевого правительства Андрей Алякинский 22 декабря 2022 года на торжественном мероприятии по случаю открытия движения по новому мосту через Чусовую заявлял, что власти определятся с размером платы в 2024 году.

В пресс-службе Минтранса пояснили, что концессия подразумевает плату за проезд, но кто и когда ее будет платить – остается открытым: «В любом случае, это будет после завершения всех работ на объекте».

Концессионное соглашение по Чусовскому мосту было подписано в 2017 году. Концессионером выступило ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), генподрядчиком было выбрано АО «Стройтрансгаз» (СТГ), которое, как считается, контролирует ПКК. Соглашением было предусмотрено, что рядом с открытым в 1996 году старым мостом построят еще один, новый переход, а старый мост отреставрируют и вновь пустят по нему движение. Новый мост был введен в эксплуатацию в конце декабря 2022 года, после чего старый сразу закрылся на ремонт. Однако реконструкция долго не начиналась из-внутренних споров СТГ с подрядчиком работ. Сейчас краевые власти рассматривают возможность расторжения концессии.

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