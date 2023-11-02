МТС запускает в России линейку гибких тарифов с возможностью выбора скорости домашнего интернета и опцией семейной подписки на мобильную связь без необходимости перехода на новый тариф. В них, как и прежде, фиксированные и мобильные услуги оплачиваются по единому счету. Но ими выгоднее и удобнее пользоваться, так как при подключении абонент может выбрать одну из нескольких скоростей. На федеральном «Тарифе №1» будет действовать семейная опция «Группа для близких», которая дает возможность подключать до пяти сим-карт с бесплатными звонками внутри группы. В новый тариф также включен онлайн-кинотеатр Kion с домашним ТВ.

Сеть турецких ресторанов Big Сhefs планирует выйти на российский рынок в 2024 году, за год может открыться до 10 ресторанов, сообщила руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева. Сейчас у сети около 130 ресторанов во многих городах Турции, в том числе в Бодруме, а также в Арабских Эмиратах, Кувейте и Саудовской Аравии. Сеть специализируется на турецкой и международной кухне.

Ритейлер Henderson, управляющий сетью салонов мужской одежды и обуви в России, в ближайшие несколько лет планирует переформатировать до 90 салонов, увеличив их площадь, сообщил основатель и основной акционер Henderson Рубен Арутюнян. Он отмечает, что стратегия переоткрытия салонов позволяет предоставить покупателям больший ассортимент и повысить качество, что, в свою очередь, делает возможным рост продаж на квадратный метр и снижение периода окупаемости салона.