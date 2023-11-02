«Панорамы Босфора изумительные и задаром»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как снизить затраты при посещении достопримечательностей турецкого города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сегодня — завершающая экскурсия по Стамбулу. Родилась она из телефонного разговора с директором эфира “Ъ FM”. Он, как и я, неравнодушен к Стамбулу и поэтому спросил: «Ты в курсе, что с средины января посещение Айя-Софии будет платным?»

Главный когда-то христианский храм на Востоке, ставший позже мечетью — удивительное словосочетание, тем не менее, здесь всегда соседствовали изображения Иисуса Христа и Богоматери, и цитаты из Корана... Так вот, чтобы попасть внутрь, иностранным туристам, в том числе и нам, с января придется раскошеливаться... По стандартам Европы — нормально, по меркам мудрого Востока — не знаю…

И, вообще, как разумно экономить в путешествии, сложный вопрос. Например, обязательно нужен красивый снимок с видом на Босфор. Как раз такой легко сделать с большой террасы дворца Топкапы, но вход туда платный. Рядом же есть замечательный парк Гюльхане, где раньше прогуливалась дворцовая знать — пожалуйста, отдыхай, фотографируй, и панорамы Босфора изумительные. И все задаром…

Однако здесь не увидеть потрясающей коллекции фарфора (третьей в мире), не узнать об альковных тайнах султана Сулеймана и его наложницы Роксоланы. Может, все-таки заплатить и отправиться во дворец? Задача… Хотя видов на весь город и вожделенный Босфор в Стамбуле множество: это и легендарная Галатская башня, и не менее знаменитый бесплатный Галатский мост.

Но опять же, как бесплатный? Как не попробовать здесь балык-экмек, сэндвич с обжаренной скумбрией и специями — это кулинарная визитка города! И это очень вкусно. Заговорил о еде и вспомнил о рынках — торгуйтесь и пробуйте. Это обязательно, вкусно и бесплатно. Напробоваться можно до одури.