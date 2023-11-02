«Этот эпизод завел игроков обеих команд»

«Спартак» потерпел еще одно поражение. На этот раз красно-белые на своем поле уступили «Краснодару» (2:3) в рамках кубка России по футболу. Несмотря на это поражение, «Спартак» вышел в финальную стадию турнира, хотя без скандала во время матча все равно не обошлось. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Спартак» перед матчем с «Краснодаром» находился в сложном положении. И дело тут не в турнирной ситуации. Как раз в Кубке России у красно-белых все хорошо. Еще до этой встречи клуб Гильермо Абаскаля обеспечил себе выход в play-off. Но постоянные неприятности в чемпионате и поражение в РПЛ от «Факела» обрушили на народную команду шквал критики. И даже бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов требовал решительных действий:

«"Спартаку" после этого проигрыша, неудачной игры, обструкции со всех сторон — журналистов, болельщиков — нужно показать реакцию на поражение».

Игроки и тренер на критику отреагировали, и хотя «Спартак» вышел на поле не основным составом, с желанием у футболистов все было в порядке. Начали команды очень круто. Уже к 8-й минуте счет был 1:1. На гол Александра Кокшарова ответил Александр Соболев с пенальти. Затем пошло веселее, игроки той и другой команды не забивали в пустые ворота, обстучали штанги, вратари вытаскивали то, что нереально было втащить.

Но все-таки в самой концовке первой половины встречи вперед вышел «Спартак» (2:1). Отличился Наиль Умяров. Хотя если бы все 100-процентные моменты были реализованы, счет точно был бы другим, уверен Андрей Тихонов: «Если брать по моментам, по голам, думаю, что все-таки счет должен был быть, наверное, 3:3».

Но после перерыва игроки «Спартака», видимо, решили, что сделали достаточно, и игра начла успокаиваться. Конечно же, наказание не заставило себя ждать. «Краснодар» забил дважды и вышел вперед (3:2). А затем на авансцену вновь вышли российские арбитры. Без их скандальных решений, похоже, не может обойтись ни один матч.

В самой концовке Александр Соболев заработал еще один пенальти и четко его реализовал. Только вот гол после просмотра VAR отменили. Судьи заметили, что игрок поскользнулся и дважды коснулся мяча. Многочисленные повторы это решение не подтверждали, и не опровергали, отметил футбольный эксперт Олег Корнаухов:

«В данном эпизоде судьи придрались. Очень сложно по картинке, даже с повторами, понять, действительно ли мяч коснулся. Но он точно не изменил направление после удара».

Естественно, этот эпизод завел игроков обеих команд. К счастью, обошлось без драк и красных карточек, хотя было близко. Эта классная зрелищная игра завершилась победой «Краснодара» (3:2). «Спартак» опять проиграл, но в этот раз все обойдется без претензий.

Только вот, к сожалению, обсуждать сейчас будут не яркий футбол и красивые забитые мячи, а очередное странное решение судей. И вопрос, зачем РФС платит серьезные деньги главе судейского департамента сербу Милораду Мажичу, если скандалов стало только больше, в очередной раз повисает в воздухе.

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