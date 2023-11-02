В Ростове-на-Дону открылся XVI областной фестиваль «Кукла Дона»

Фестиваль «Кукла Дона» открылся на площадке Донской государственной публичной библиотеки 1 ноября, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. На участие в фестивале поступило более 400 заявок из Ростовской области, Краснодарского края, Воронежской, Волгоградской и Кемеровской областей.

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Центральным событием фестиваля будет выставка кукол. Экспонаты, предложенные участниками будет оценивать жюри из числа членов Союза художников России, Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров», Творческого союза художников России. Свое мнение о представленных куклах смогут оставить и посетители, на основе их оценок будет присужден приз зрительских симпатий.

Кроме выставки кукол, гости смогут принять участие в тематических встречах, концертах, лекциях и мастер-классах. Фестиваль продлится до 26 ноября.

Анастасия Назарова