В петербургском Музее политической истории России сменится директор

В петербургском Музее политической истории России в ближайшее время сменится руководитель. Новым директором станет Сергей Рыбаков, до этого занимавший должность замдиректора в музее Пушкина, сообщила «Фонтанка».

Должность директора в музее ранее занимала Елена Лысенко. Она проработала на этом месте только два месяца, и, несмотря на то, что контракт в сентябре был заключен на три года, ее уволили. По ее словам, это решение министерства, его причины ей неизвестны. Госпожа Лысенко работает в музее с 2003 года, в том числе около года была временно исполняющей обязанности директора.

В августе 2022 года Сергей Рыбаков был назначен заместителем гендиректора по общим вопросам во Всероссийский музей А.С. Пушкина. До этого он был директором Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника во Владимирской области.

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