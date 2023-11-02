Петербургский дилер Harley Davidson вошел в состав мотохолдинга из Новосибирска

Петербургская компания Harley Davidson Lahta стала частью новосибирского мотохолдинга дилерских центров Harley Davidson, который имеет представительства в Москве, Новосибирске, Красноярске, Казани и Самаре. На соответствующую информацию, опубликованную в соцсетях холдинга, 2 ноября обратил внимание «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

«Harley-Davidson Lahta — часть дружной семьи и часть группы компаний — лучших дилеров Harley-Davidson Новосибирск | Красноярск | Казань | Самара | Санкт-Петербург»,— уточняется в сообщении дилерского центра.

Владельцами новосибирского холдинга являются бизнесмены Роман и Ирина Гречухины, запустившие свой первый мотосалон в 2014 году. На сегодняшний день им принадлежат мотосалоны Harley Davidson, Triumph, Honda Moto, KTM, Ducati, Benelli, VOGE.

Мотосалон Harley Davidson Lahta, расположенный на Приморском проспекте, начал работать в Петербурге в 2019 году. Его открыл предприниматель Антон Георгиев, также развивающий другие направления бизнеса.

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