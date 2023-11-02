В Ижевске на время праздников автобусы будут курсировать по другому графику

В столице Удмуртии в период праздничных дней автобусы перейдут на измененный график движения. Так, 4 ноября транспорт по городу будет курсировать по расписанию субботы, а 5 и 6 ноября — воскресенья. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиагруппа «Центр» Фото: Медиагруппа «Центр»

Отметим, что пригородные маршруты 4 ноября будут курсировать по расписанию субботы, 5 и 6 ноября — по расписанию воскресенья. Исключение составят автобусы №305 и №338, которые 4 и 5 ноября будут ездить по графику будней, 6 ноября — по расписанию воскресенья. 4 ноября для автобусов №313 и №384 будет действовать субботнее расписание, 6 ноября — воскресенья.

При этом 4 и 5 ноября не будет ездить автобус №359, а маршрут №384 приостановит движение на 5 ноября.