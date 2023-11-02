Известный бизнесмен Сергей Курков приговорен к четырем годам лишения свободы

В Ленинском районном суде Ульяновска завершилось оглашение приговора известному в регионе предпринимателю Сергею Куркову, обвиняемому в передаче взятки в размере 2 млн руб. региональному министру здравоохранений Александру Гашкову за принятие положительного решения по закупкам медицинского оборудования в интересах ГК «Альянс клиник» (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Ни в ходе предварительного следствия, ни в суде Сергей Курков вину не признал, называя все события уголовного дела спланированной против него провокацией и заявляя, что он «перед законом и перед Богом честен и чист».

Защита настаивала на полной невиновности бизнесмена и его оправдании, утверждая, что деньги Сергей Курков давал в долг по просьбе министра, а ряд представленных обвинением доказательств не могут учитываться в связи с тем, что они получены с нарушением УПК. Представленную обвинением аудиозапись разговора предпринимателя с министром адвокаты называют «смонтированной».

Гособвинитель призывал суд отнестись к показаниям обвиняемого и его защиты «критически» и требовал назначить для обвиняемого наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой штрафа размером 80 млн руб.

Суд признал Сергея Куркова виновным в передаче взятки и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 8 млн руб.

После оглашения приговора 60-летнему подсудимому стало плохо, ему срочно вызвали скорую помощь.

Сергей Курков — владелец и совладелец 16 компаний, работающих в сферах здравоохранения, строительства и архитектуры, недвижимости, обращения с ТКО. Владеет одной из крупнейших в регионе сетей медклиник — группой компаний «Альянс клиник». В прошлом был секретарем комитета комсомола треста «Спецстрой», заместителем начальника штаба ЦК ВЛКСМ по строительству Ульяновского авиа­ционно-промышленного комплекса, в 1991 году ушел в бизнес. В 2011-м на региональном бизнес-форуме стал победителем в номинации «Лучший предприниматель в сфере здравоохранения».

Сергей Титов, Ульяновск