В Ростове-на-Дону до конца осени высадят более 1 млн тюльпанов

В ближайший месяц на территории Ростова-на-Дону будет высажен 1 млн луковиц тюльпанов, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

По словам градоначальника, цветы распустятся уже весной грядущего года — в год празднования 275-летия основания города. Тюльпаны розового, желтого, белого и красного цветов будут высажены на пр. Стачки, ул. Пушкинской, ул. Левобережной, ул. Таганрогской, пр. Шолохова, пр. 40-летия Победы, ул. Малиновского, в Покровском сквере и на других территориях.

Анастасия Назарова