Мухаметшин призвал усилить блокировки интернета «ради мира и благополучия»

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин попросил управление Роскомнадзора по республике усилить блокировки сайтов с нежелательной информацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Не бойтесь где-то получить замечание за отключение. Это дело надо пресекать во имя мира и благополучия жителей нашей республики»,— обратился он на заседании Госсовета республики к руководителю этого управления Юрия Никитину.

Господин Мухаметшин подчеркнул, что «нужно оградить, особенно молодежь, которая все сидят в социальных сетях и все фейки через себя пропускает». «Обратите внимание на случай в Дагестане. Следите же за ситуацией? Так быстро собрать народ? Если нам, депутатам, поручат, ты так народ не соберешь. А тут собрались и целую вакханалию там устроили»,— заявил спикер.

Фарид Мухаметшин добавил, что «у всех айфоны, айпады» и «мы должны пресекать эти вещи на корню». «Ну и, конечно, посмотреть вместе с ФСБ, кто воспользовался этой информацией и подключился к этому негативному делу»,— наказал спикер.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"