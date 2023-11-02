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Итоги участия «Камского кабеля» в международной выставке «Рудник. Урал»

С 25 по 27 октября «Камский кабель» представил свою продукцию на 8-й международной выставке технологий, оборудования и спецтехники для горнодобывающей отрасли «Рудник. Урал».

Представители ООО «Камский кабель» провели переговоры с новыми и действующими клиентами и партнерами компании, посетили деловую программу, узнали мнения экспертов и крупнейших игроков рынка относительно будущего отрасли.

«Для нас выставка оказалась весьма плодотворной и полезной: мы отметили высокий интерес к нашей продукции и получили ценные рекомендации и отзывы от клиентов. Полученную информацию мы обязательно учтем при разработке и совершенствовании конструкций кабелей и проводов для добывающей промышленности, чтобы сделать их еще более качественными и надежными», – отметил заместитель главного технолога по развитию ООО «Камский кабель» Игорь Буров.

На стенде «Камского кабеля» была представлена продукция для добывающей промышленности, в том числе гибкие экранированные шахтные кабели ТМ DEEPon для эксплуатации в усло-виях умеренного и тропического климата. Производитель успешно сертифицировал эту продукцию: нормативный документ выдан компетентным органом АО «НЦ ВостНИИ» в Кемерове – столице угольной промышленности России. Специалисты научно-исследовательского института подтвердили соответствие шахтных кабелей заявленным требованиям и возможность их применения в подземных работах. Кроме того, «Камским кабелем» получен сертификат соответствия новой продукции требованиям ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Кабели DEEPon испытаны на стойкость к воздействию пламени и нераспространение горения, что также подтверждает возможность их прокладки и эксплуатации в условиях шахт.

«Рудник. Урал» – крупнейший проект горной тематики на Урале, ключевыми посетителями которого являются недропользователи, производители и поставщики оборудования и материалов для добывающей промышленности. Участниками масштабного отраслевого события в этом году стали 170 представителей из 57 городов России и Беларуси, а также 40 компаний из Китая.

ООО "Камский кабель"

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