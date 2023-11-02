В Пермском крае создана комиссия по трудовым ресурсам для экономики и социальной сферы

Сегодня на заседании правительства Пермского края губернатор Дмитрий Махонин дал поручения министерствам по вопросам развития трудовых ресурсов в регионе.

Ранее о необходимости стимулировать занятость населения высказался президент Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета. Под эту задачу в России будут формироваться пятилетние прогнозы потребности в кадрах, чтобы понимать, какие специалисты понадобятся экономике страны, предприятиям уже в ближайшей перспективе. Президент также поручил регионам включиться в эту работу.

Дмитрий Махонин сообщил, что под выполнение этих задач принято решение о создании комиссии по трудовым ресурсам для экономики и социальной сферы Пермского края. В состав комиссии войдут отраслевые министерства и работодатели. «Задачей комиссии будет, прежде всего, способствование решению вопроса кадрового дефицита на предприятиях»,— отметил губернатор. Комиссия станет также заниматься прогнозированием кадровой потребности, разработкой программ привлечения кадров, в том числе на предприятия края.

Координировать эту деятельность будет министерство труда и социального развития Пермского края. Указ о передаче ведомству функций в сфере социального партнерства и государственного управления охраной труда подписан 30 октября.

Глава Прикамья также отметил, что в Пермском крае уже успешно реализованы меры по выстраиванию адресной системы профессиональной подготовки по линии минобра: школа — техникум — вуз — предприятие. Для этого открываются профильные классы в школах, создаются отраслевые кластеры профессиональной подготовки в системе СПО в рамках проекта «Профессионалитет». Кроме того, ежегодно увеличиваются контрольные цифры приема в колледжи и техникумы. Аналогично в системе высшего образования идет целевая привязка программ обучения под потребности экономики.

Помимо этого в Прикамье завершается модернизация службы занятости в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Из федерального бюджета выделено на эти цели более 269 млн руб., еще 14 млн руб.— затраты краевого бюджета.

Работа службы полностью переориентирована на подбор кадров для предприятий за счет всего экономически активного населения региона, а не только безработных. На постоянной основе проводятся массовые мероприятия по набору кадров. Дополнительно бесплатно для граждан предлагают программы обучения и переподготовки под потребности работодателей.

Дмитрий Махонин поручил министру социального развития Павлу Фокину оперативно перестроить ведомство под решение новых задач, связанных с вопросами развития трудовых ресурсов в регионе. Отраслевым ведомствам необходимо также проанализировать состояние кадровой обеспеченности курируемой отрасли и составить прогноз минимум на три года. Кроме того, важно предусмотреть меры поддержки, направленные на привлечение и удержание кадров, а также согласовать объемы профессиональной подготовки под приоритетные отраслевые проекты.