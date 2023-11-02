Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об анонсированных АвтоВАЗом новинках, в том числе о Vesta SW и Cross, Niva Travel и Aura.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Целый водопад новостей обрушился за последние дни от АвтоВАЗа. Так, вице-президент компании заявил, что уже в 2024 году на конвейеры предприятий должны встать две новые модели. В Ижевске начнется выпуск электромобиля e-Largus, а в Тольятти — «седана бизнес-класса Lada Aura». Про бизнес-класс это, конечно же, цитата.

У меня самого язык бы не повернулся. Потому что очень давно я привык к тому, что бизнес-класс — или более официально сегмент E — определяется длиной колесной базы, мощностью мотора, уровнем комплектации. В ту пору бизнес-классом считались BMW 5-й серии, Audi A6 или «ешка» от Mercedes-Benz. Даже Toyota Camry не считалась бизнес-классом, а стояла где-то рядом. Но времена меняются. Теперь наш «бизнес-класс» — Lada Vesta в топовой комплектации.

Вообще все новости АвтоВАЗа говорят нам о том, что компания не столько намерена насытить рынок качественными и при этом доступными по цене автомобилями, чтобы граждане могли покупать не только машины из Поднебесной по поднятой до небес стоимости, сколько о подготовке к госзакупкам. В октябре Минпромторг опубликовал список марок и моделей, рекомендованных к приобретению госструктурами и муниципальными службами.

В этом контексте можно рассматривать и анонс появления универсала Lada Vesta SW, а также его внедорожной версии Cross с более мощным 106-сильным мотором. Ранее модель предлагалась только с двигателем, развивавшим мощность 90 л.с.

Сюда же можно отнести и новость о том, что АвтоВАЗ представил первую модель с кожаным салоном — такой дорогой интерьер получил внедорожник Lada Niva Travel. Для обивки использована высококачественная кожа российского производства, обработанная методом хромового дубления. Толщина материала доходит почти до 1,5 мм. Натуральной кожей обтянуты сиденья, рулевое колесо, центральный подлокотник. А на спинках передних кресел выполнено тиснение названия марки и модели.