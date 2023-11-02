Двое самарцев приговорены к 15 годам лишения свободы за нарколабораторию

Самарский областной суд вынес приговор двум участникам организованной преступной группы. Они признаны виновными по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура региона.

«В августе 2022 года двое жителей Самары в составе организованной группы оборудовали в домовладении на территории Кинельского района лабораторию по производству наркотического средства мефедрон»,— говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли из погреба частного дома более 2,2 кг наркотических средств в свертках.

Суд с учетом позиции гособвинителя приговорил одного из виновных к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, второго — к 15 годам и 3 месяцам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Сабрина Самедова