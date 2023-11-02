Руководство минстроя Адыгеи наказали за нарушения антикоррупционного закона

Руководителей министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи, уличенных в сокрытии доходов, владении акциями иностранных компаний и назначении родственника одного из них на должность без уведомления нанимателя, наказали за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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По данным ведомства, первый замминистра занизил свои доходы по основному месту работы на 860 тыс. руб. Другой на протяжении 2021–2022 годов пользовался иностранными финансовыми инструментами, владел акциями нерезидентов, которым присвоен международный идентификационный код ценной бумаги.

Глава ведомства обвиняется в том, что он назначил на должность в подведомственную организацию родственника и при этом не уведомил своего работодателя о возникновении у него личной заинтересованности, которая могла привести к конфликту интересов.

По итогам проверки прокурор республики внес соответствующее представление в адрес главы Адыгеи. В результате чиновники, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Михаил Волкодав

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