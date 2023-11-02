Дело о превышении полномочий возбуждено на сотрудников омского минстроя

Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц министерства строительства региона и бюджетного учреждения – «Омскоблстройзаказчик». Фигурантов подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в 2022 – 2023 годах подозреваемые при исполнении государственного контракта на строительство общеобразовательной школы в Исилькуле совершили ряд противоправных действий, в результате чего из бюджета Омской области было похищено 58,5 млн руб. Также фигуранты дела в интересах третьих лиц способствовали увеличению стоимости строительства школы на 64%. Это в свою очередь привело к дополнительным расходам бюджета и нарушению сроков сдачи школы в эксплуатацию. Готовность здания в настоящее время оценивается в пределах 39%. Учреждение должны ввести в эксплуатацию 20 декабря 2023 года.

По месту работы и жительства подозреваемых проведены обыски, изъята документация, проводятся допросы, сообщили в региональном СУ СК.

Строительство школы на 550 мест в Исилькуле Омской области, которую должны были построить еще в 2022 году, возобновилось в январе 2023-го по нацпроекту «Образование».

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова