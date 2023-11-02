Мосгорсуд приговорил таксиста к 13 годам за госизмену и подготовку контрабанды

Мосгорсуд приговорил таксиста Ахаджона Зохидова к 13 годам колонии по делу о госизмене и приготовлении к контрабанде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Прения по делу прошли 27 октября. Какое наказание прокуратура запросила Ахаджону Зохидову, неизвестно, о других деталях уголовного дела против мужчины также не сообщалось. Защита Зохидова отказалась отвечать на вопрос, признает ли подзащитный вину, но пообещала обжаловать «строгость наказания», сообщает «Медиазона» (признана в РФ иностранным агентом).

Согласно данным ЕГРЮЛ, на имя Зохидов Ахаджон Махмаджонович зарегистрировано ИП в деревне Брехово в Химках. Вид деятельности ИП — легковое такси. Кроме того, мужчина был гендиректором ТК ПИНЕКСТ, которая занималась оптовой торговлей.

По ст. 226.1 УК РФ мужчина мог заниматься подготовкой к перевозке через границу сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых или радиоактивных веществ, огнестрельного оружия, взрывчатки, боеприпасов, а также технологий или научно-технической информации, которую можно использовать в военных целях.

Анастасия Ларина