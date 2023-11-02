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В Ульяновской области зафиксирован рост пассажиропотока в пригородных поездах

За 10 месяцев текущего года услугами АО «Башкортостанская ППК» в пригородных поездах Ульяновской области воспользовались более 340 тыс. пассажиров. Данный результат превзошел показатель 2022 года целиком, сообщают в региональном минтрансе.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На территории региона пригородные поезда АО «Башкортостанская ППК» курсируют по направлениям из Ульяновска в Инзу и Димитровград. Компания также обслуживает электрички, следующие из Кузнецка и Инзы в Сызрань до станций Репьевка и Рачейка соответственно. Направление Ульяновск — Казань обслуживается ППК «Содружество».

Ежесуточно пригородные поезда в Ульяновской области перевозят более 1100 пассажиров.

Андрей Сазонов

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