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В Казани бывшего солдата оштрафовали за участие в коррупционных схемах

Казанский гарнизонный военный суд оштрафовал бывшего солдата-срочника военной части Вячеслава Обломова за участие в коррупционных схемах. Об этом сообщает «Реальное время».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Суд признал его виновным по одному факту дачи взятки, пяти эпизодам посредничества взяточничеству и трем эпизодам покушения на дачу и посредничество коррупции. Следствие считает, что осужденный передал 50 тыс. руб. командиру своей части за свое распределение со сборного пункта Татвоенкомата, а затем дал еще 80 тыс. руб. за направление в госпиталь в отсутствие реальных проблем со здоровьем, после увольнения он уже стал посредником подобных взяток.

Сумма штрафа составила 1,2 млн руб.

"Ъ-Казань"

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