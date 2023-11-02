В Казани бывшего солдата оштрафовали за участие в коррупционных схемах

Казанский гарнизонный военный суд оштрафовал бывшего солдата-срочника военной части Вячеслава Обломова за участие в коррупционных схемах. Об этом сообщает «Реальное время».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Суд признал его виновным по одному факту дачи взятки, пяти эпизодам посредничества взяточничеству и трем эпизодам покушения на дачу и посредничество коррупции. Следствие считает, что осужденный передал 50 тыс. руб. командиру своей части за свое распределение со сборного пункта Татвоенкомата, а затем дал еще 80 тыс. руб. за направление в госпиталь в отсутствие реальных проблем со здоровьем, после увольнения он уже стал посредником подобных взяток.

Сумма штрафа составила 1,2 млн руб.

"Ъ-Казань"