«Россети Тюмень» направили более 19 млн рублей на модернизацию четырех югорских подстанций

«Россети Тюмень» завершили модернизацию системы оперативного постоянного тока на четырех высоковольтных подстанциях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Стоимость инвестпроекта составила более 19 млн рублей.



На крупных питающих центрах 110 кВ «КНС-5», «ЦПС-Южный» и «Верхнеказымская» энергетики смонтировали современные шкафы оперативного тока, а на подстанции 110 кВ «Амня» установили систему бесперебойного питания переменного тока. При реконструкции на энергообъектах специалисты полностью заменили аккумуляторные батареи на новые, с увеличенным сроком эксплуатации. Модернизированные системы оперативного постоянного тока обеспечат бесперебойную работу устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, предупредительной сигнализации и телемеханики на энергообъектах.

Подстанции, расположенные в Октябрьском и Белоярском районах ХМАО-Югры, являются ключевыми центрами питания для поселков Казым, Верхнеказымский и Талинка. Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения 7 тысяч жителей, 15 социально значимых объектов, а также инфраструктуры компаний «Няганьнефть» и «Газпром трансгаз Югорск».

АО «Россети Тюмень»