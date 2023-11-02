ФСБ расследует дело о созданной жителями Ижевска подпольной оружейной мастерской

В столице Удмуртии задержали нескольких местных жителей, которые организовали подпольную мастерскую по переделке и незаконному хранению огнестрельного оружия. По данному факту возбудили уголовное дело по п. «а», ч. 3 ст. 222 УК РФ, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ижевчане находятся под подпиской о невыезде. В настоящее время продолжается расследование незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия.