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ФСБ расследует дело о созданной жителями Ижевска подпольной оружейной мастерской

В столице Удмуртии задержали нескольких местных жителей, которые организовали подпольную мастерскую по переделке и незаконному хранению огнестрельного оружия. По данному факту возбудили уголовное дело по п. «а», ч. 3 ст. 222 УК РФ, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ижевчане находятся под подпиской о невыезде. В настоящее время продолжается расследование незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия.

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