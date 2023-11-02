Количество фотографий на Доске почета Удмуртии увеличили

В Удмуртии на республиканской Доске почета обновили и увеличили количество фотографий. Теперь здесь представлено 54 жителя и 15 трудовых коллективов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Изменения провели в преддверии Дня государственности Удмуртии и Дня народного единства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В частности, на Доске почета оказались участковый врач-педиатр детской поликлиники Сарапульской городской больницы Александра Башмакова, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением ИМЗ Александр Сосунов.

Как отметил исполняющий обязанности руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев, планируется и в дальнейшем работать над расширением списка. В этом году на Доску почета попали люди, которые трудятся на благо региона и всей страны в разных областях — здравоохранении, образовании, культуре, сельском хозяйстве и на оборонных предприятиях.