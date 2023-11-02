Фонтан в центре Армавира в ноябре сделают музыкальным

Фонтан «Победа», расположенный в центре Армавира, в ходе модернизации сделают музыкальным. Как сообщает пресс-служба администрации города, звуковое сопровождение появится уже в ноябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Армавира Фото: мэрия Армавира

Весной 2023 года фонтан капитально отремонтировали. Специалисты установили современное насосное и световое оборудование. Сейчас специалисты устанавливают музыкальное оборудование.

«Пока что звуковое сопровождение фонтана будет работать в течение получаса в вечернее время, но возможны и другие настройки»,— отметили в мэрии.

Татьяна Ручкина

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