Больше 670 млн рублей получит Удмуртия на ремонт дороги между Ижевском и Сарапулом

Удмуртии предоставят дополнительные средства из федерального бюджета на дорожное строительства, сообщил депутат Госдумы от республики Андрей Исаев на своей странице во «ВКонтакте». Проекты буду реализовывать в 2024-2026 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В частности, реконструкция пройдет на участке дороги «Ижевск — Сарапул». Объем выделяемых средств на первый и третий этапы в 2024 году составит 184,94 млн руб., в 2025 году — 176,31 млн. руб.

Кроме того, в 2026 году на первый и второй пусковые комплексы в рамках второго этапа направят 259,62 млн и 238,64 млн руб. соответственно.