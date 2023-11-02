Больше 670 млн рублей получит Удмуртия на ремонт дороги между Ижевском и Сарапулом
Удмуртии предоставят дополнительные средства из федерального бюджета на дорожное строительства, сообщил депутат Госдумы от республики Андрей Исаев на своей странице во «ВКонтакте». Проекты буду реализовывать в 2024-2026 годах.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
В частности, реконструкция пройдет на участке дороги «Ижевск — Сарапул». Объем выделяемых средств на первый и третий этапы в 2024 году составит 184,94 млн руб., в 2025 году — 176,31 млн. руб.
Кроме того, в 2026 году на первый и второй пусковые комплексы в рамках второго этапа направят 259,62 млн и 238,64 млн руб. соответственно.