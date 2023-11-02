Alias Group проводит стажировки для будущих PR-специалистов

Инвестиционный холдинг Alias Group дает возможность студентам различных специальностей пройти стажировку и получить практический опыт и знания от профессионалов. В рамках программы сотрудничества «NEOСтарт» компания ежегодно привлекает перспективные кадры во всех направлениях, в том числе — в сфере Public Relations.

Как отметила руководитель PR-департамента Alias Group (основным активом которого является федеральный девелопер «Неометрия») Елена Плеханова на встрече со студентами кафедры рекламы и связей с общественностью Кубанского государственного университета, сегодня значение имиджа компании возрастает. И ключевая задача PR-специалиста — донести до широких масс цели и ценности компании, которую он представляет.

«Какие бы инструменты ни применялись, главное не забывать, что PR — это не про инсайды и пресс-релизы, PR — это про людей. Наша целевая аудитория — журналисты, блогеры, подписчики наших соцсетей — это живые люди со своими амбициями и переживаниями. PR требует системности, постоянства: коммуникация с ЦА должна быть непрерывной. Это работа 24/7: оставаться на связи, чтобы в любой момент подготовить комментарий для СМИ или разработать антикризисную стратегию — часть профессии. Поэтому важно, чтобы вам самим было интересно рассказывать о компании, в которой вы работаете. Alias Group — это крупный холдинг, в структуру которого входит множество бизнес-единиц в разных отраслях. К нам с запросами обращаются СМИ различных профилей, не только региональные журналисты, но и представители федеральных медиагрупп и информационных агентств»,— отметила Елена Плеханова.

По ее словам, работа PR-специалиста требует большого количества умений и компетенцией, а также креативного подхода к освещению важных для компании событий и направлений.

В ходе встречи студенты активно задавали вопросы об актуальных трендах в Public Relations и инструментах достижения поставленных целей.

Заведующая кафедрой рекламы и связей с общественностью КубГУ Регина Патюкова подчеркнула, что встречи с действующими практиками необходимы для студентов, так как они позволяют им лучше понять специфику выбранной сферы деятельности и определиться с карьерными перспективами.

«Такой диалог раскрывает все грани профессии и дает учащимся возможность пройти стажировку с перспективой трудоустройства. Большое спасибо Alias Group за такую содержательную беседу — после завершения основной части мероприятия студенты еще долго обсуждали тезисы, озвученные экспертом»,— рассказала Регина Патюкова.

Кандидат на стажировку в компании Дарья Харченко пояснила, что совмещение учебы и получение первого практического опыта — это прежде всего возможность сформировать взгляд на собственное будущее.

«В первую очередь во время прохождения стажировки я хочу получить реальный опыт в профессии. Понять, как на практике работает то, о чем я так много читала в учебниках и слышала на лекциях. Другая важная задача — максимально хорошо проявить свои трудовые качества. И, возможно, впоследствии стать сотрудником уже на постоянной основе»,— поделилась планами студентка.

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