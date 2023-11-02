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обновлено 13:39

Начальник финансовой службы «Пермгорэлектротранса» отправлен в СИЗО

Ленинский суд Перми избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении начальника финансово-экономической службы «Пермгорэлектротранса» Андрея Волосатых. Он будет содержаться в СИЗО до 31 декабря 2023 года.

Фото: Дмитрий Астахов

Фото: Дмитрий Астахов

С ходатайством о его аресте обратился следователь СКР, расследующий уголовное дело, возбужденное по факту получения взятки. По версии следствия, господин Волосатых и начальник автобусного парка МУП «Пермгорэлектротранс» Сергей Семушев получили взятки на сумму 242 тыс. руб.

Андрей Волосатых и Сергей Семушев были задержаны сотрудниками СКР и УФСБ вчера днем. Сегодня суд рассмотрел ходатайства об их аресте. Первым в СИЗО был отправлен господин Семушев.

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