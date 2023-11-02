Начальник финансовой службы «Пермгорэлектротранса» отправлен в СИЗО

Ленинский суд Перми избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении начальника финансово-экономической службы «Пермгорэлектротранса» Андрея Волосатых. Он будет содержаться в СИЗО до 31 декабря 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

С ходатайством о его аресте обратился следователь СКР, расследующий уголовное дело, возбужденное по факту получения взятки. По версии следствия, господин Волосатых и начальник автобусного парка МУП «Пермгорэлектротранс» Сергей Семушев получили взятки на сумму 242 тыс. руб.

Андрей Волосатых и Сергей Семушев были задержаны сотрудниками СКР и УФСБ вчера днем. Сегодня суд рассмотрел ходатайства об их аресте. Первым в СИЗО был отправлен господин Семушев.