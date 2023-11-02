Двое мужчин госпитализировали после ДТП с фурой и грузовиком на трассе в Удмуртии

Сегодня, 2 ноября, около 8:30 на 62 км трассы, соединяющей Сарапул и Воткинск, произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, 31-летний водитель «Иж-2717» при обгоне фуры Scania врезался в грузовик Sitrac с полуприцепом. Транспорт двигался во встречном направлении. После этого «Иж» врезался в обгоняемую фуру.

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В результате дорожной аварии водитель и его пассажир 1991 года рождения получили травмы. Им потребовалась госпитализация в медучреждение.