«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, каким образом компании могут более эффективно готовить собственные кадры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Безработица в стране на историческом минимуме, она составляет 3%. И для работодателя это настоящая проблема. В таких условиях встает вопрос подготовки собственных кадров. И один из действенных механизмов — это наставничество, когда более опытный специалист делится знаниями с новичком. На государственном уровне существуют даже программа подготовки управленческих кадров по нацпроекту «Лидеры производительности», реализуемому по указу президента.

Специалисты проводят аудит предприятия и обучение кадров. К примеру, завод по производству железобетонных изделий из Марий Эл столкнулся со снижением качества продукции — количество брака выросло до 30%. И проблема заключалась в том числе в уровне подготовке сотрудников, говорит директор центра «Лидеры производительности» Всероссийской академии внешней торговли Екатерина Гришина:

«Низкий уровень компетенций персонала влиял в целом на эффективность всех производственных процессов. Текучесть кадров на производстве составляла 80% от сезона к сезону. Снижалась конкурентоспособность продукции, были потери прибыли из-за постоянных скидок. В результате аудита, который проводила наша команда, выяснилось, что одна из причин сложившейся ситуации — это отсутствие системы адаптации и обучения персонала. Из-за высокой текучки на производстве у них было много новичков, которыми никто не занимался.

Что было сделано? На предприятии разработали систему мотивации наставников, чтобы они были нацелены именно на результат, провели оценку компетенций опытных сотрудников, обучили отобранных кандидатов и запустили процесс. Реализованные решения помогли снизить текучесть персонала на 50%, а общая доля брака снизилась до 5%. Предприятию удалось повысить конкурентоспособность продукции и значительно увеличить объемы продаж в целом».

Согласно результатам различных опросов, сейчас именно нехватка кадров — одна из основных проблем у российских компаний. Поэтому неудивительно, что развитие наставничества — одна из задач и другого нацпроекта — «Производительность труда».