Дилерский центр «Питер-Лада» за 9 месяцев увеличил объем продаж в 2,8 раза

АО «Питер-Лада» (крупнейший на Северо-Западе дилерский центр «АвтоВАЗа» с долей продаж 17%) в январе-сентябре 2023 года увеличил объем продаж по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года в 2,8 раза — до 1842 автомобилей, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе компании.

В том числе продажи физическим лицам выросли в 2,1 раза, до 1084 единиц, юридическим лицам — в 5,5 раза, до 738 автомашин (в частности, в рамках госконтрактов для Фонда пенсионного и социального страхования поставлено более 200 автомобилей для людей с ограниченными возможностями). Лидером в общем объеме продаж стала Lada Granta (более 1200 автомобилей), вторая по популярности — Lada Vesta (более 200 авто), почти столько же продано автомобилей Niva Travel, а также около 150 автомобилей Niva Legend.

Дилерский центр «Питер-Лада» входит в группу компаний «Лада-Сервис» — дочернего холдинга «АвтоВАЗа», который объединяет 13 дилерских центров в восьми регионах России. В июле в дилерском центре заработал первый в России автосалон Lada Sport площадью 600 кв. м, и с этого момента было продано более 70 автомобилей Lada Granta Sport и Lada Granta Drive Active.

Вячеслав Калашников

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