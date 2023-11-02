На поставку наградных комплектов потратят до 4 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии на аукционе 14 ноября выберет поставщика наградных комплектов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 4,1 млн руб., он будет оплачен из бюджета республики.

По условиям контракта, поставить комплекты необходимо по заявкам заказчика до 25 декабря. Всего требуется 13 видов наград, в том числе серебряные ордена «Салавата Юлаева», «Дружба народов», «генерал М. Шаймуратов», медали «Материнская слава» и «Родительская доблесть», нагрудные знаки «Доброволец волонтер», «Лауреат Государственной премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева» и «Лауреат Государственной премии Республики Башкортостан в области науки и техники» из латуни, медали «За трудовую доблесть» и «М. Шаймуратов».

Самый дорогой комплект оценивается в 20,4 тыс. руб. Это орден «Григорий Аксаков» из серебра, в футляре из древесноволокнистой плиты. Дешевле всего (904,18 руб.) обойдется комплект, состоящий из латунного нагрудного знака «За борьбу с COVID-19».

В мае текущего года «Хозяйственное управление» заключило контракт на поставку десяти наградных комплектов с ООО «Петербургский геральдический завод» за 3,98 млн руб.

Майя Иванова

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