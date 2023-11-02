В Югре уволили полицейского, обвиняемого в получении взятки за покровительство

В Ханты-Мансийске в связи с утратой доверия из полиции уволили сотрудника, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

По версии следствия, сотрудник изолятора временного содержания (ИВС), используя свои служебные полномочия, получил от лица, содержащегося там, вознаграждение за общее покровительство. Впоследствии в отношении силовика возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ, однако изначального его не уволили.

«Непринятие лицом, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение»,— отметили в прокуратуре. В связи с этим начальнику МО МВД «Ханты-Мансийский» внесли представление, по итогам которого сотрудник был уволен.

Также к дисциплинарной ответственности за ненадлежащую работу по противодействию коррупции к дисциплинарной ответственности привлечены два сотрудника ОВД.

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