Федеральный девелопер «Неометрия» провел презентацию премиального дома «Вместе» в Ростове-на-Дону

31 октября федеральный девелопер «Неометрия» провел презентацию премиального клубного дома «Вместе», на которой собрались более 30 ведущих журналистов и брокеров Ростова-на-Дону. Клубный дом уже сдан и готовится принимать резидентов по адресу ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 10А/18.

Гости приняли участие в иммерсивной экскурсии по клубному дому и погрузились в атмосферу уюта и комфорта, которые проект предложит своим будущим жителям.

На презентации гостей ждал глубокий анализ главных трендов ростовского рынка недвижимости от заместителя коммерческого директора «Неометрии» Анны Сапегиной. Менеджер по продукту компании Николай Зайков поделился последними тенденциями в сегменте премиальных клубных домов и привел примеры проектов в регионах, которые ничем не уступают столичным. Основатель международного архитектурного бюро Oleg Klodt Architecture & Design Олег Клодт рассказал о разработке уникального дизайна интерьеров гранд-лобби клубного дома «Вместе».

«Первые три квартала для рынка недвижимости Ростова-на-Дону охарактеризовались, во-первых, ростом объема возводимого жилья на 31% — до 2,3 млн кв. м. При этом на конец первого полугодия 2023 года этот объем достиг отметки в 2 млн кв. м, увеличившись по сравнению с концом 2022 года на 14%. Во-вторых, итогом трех кварталов 2023 года стал рост числа сделок с недвижимостью — оно достигло отметки в 13,6 тыс., что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы видим, что недвижимость Ростова-на-Дону пользуется популярностью не только у жителей региона, но и у покупателей из соседних субъектов и даже из Москвы и Санкт-Петербурга. На фоне растущего спроса особенно важно повышать качество проектов, что мы успешно реализовали на примере клубного дома "Вместе"»,— отметила заместитель коммерческого директора федерального девелопера «Неометрия» Анна Сапегина.

Как отметил Олег Клодт, в ходе работы над дизайном источником вдохновения являлись лобби дорогих парижских отелей, где все детали подчеркивают стиль и хороший вкус.

«Специально для проекта компании "Неометрия" мы разработали авторские арт-объекты — дизайнерскую стойку ресепшен, декоративный свет и эффектное панно из фибробетона с градиентной покраской. Функционально мы разделили лобби на общие зоны и приватные, где можно с комфортом провести время и пообщаться с соседями. Я уверен, что дизайн не только изменяет мир, но и объединяет людей. Сегодня многие осознают своей дом гораздо шире стен собственной квартиры. Именно этой тенденции мы следовали, разрабатывая концепцию интерьера лобби ЖК "Вместе"», — прокомментировал Олег Клодт.

«Вместе» — 16-этажный клубный дом премиум-класса с собственным приватным зеленым пространством, подземным паркингом, игровыми площадками для детей разных возрастов, бесшумными лифтами, несколькими системами безопасности и панорамным остеклением входных групп. В блоках на каждом этаже — всего по пять квартир.

Вторым проектом федерального девелопера «Неометрия» в Ростове-на-Дону является жилой квартал «1799», который компания реализует на улице Пушкинской, в историческом центре города. Предусмотрено строительство четырех 10-этажных домов на площади 2,5 га. В основе концепции будущего объекта лежит философия Cittaslow, которая ставит в центр внимания благополучие человека и стремится создать гармонию между ним и окружающей средой.

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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