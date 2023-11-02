Московская компания обжаловала торги на перевозку пассажиров в Омске за 1,8 млрд руб
Компания ООО «Лидер» (Москва) подала жалобу на проведение конкурса по поиску перевозчика на автобусные городские маршруты Омска стоимостью 1,8 млрд руб., следует из данных портала госзакупок.
В жалобе «Лидер» указывает, что заказчик – администрация Омска – провел торги путем открытого конкурса в электронной форме, что якобы противоречит положениям закона о контрактной системе. Торги, по мнению заявителя, должны были проходить в формате закрытого конкурса.
Итоги конкурса планировалось подвести 3 ноября. В рамках контракта подрядчику предстоит организовать перевозки пассажиров автобусами на маршруте №29 от микрорайона «Первокирпичный» ул. 21-я Амурская до Омский нефтеперерабатывающий завод пос. Ермак» и на маршруте №45 от микрорайона «Ясная Поляна» до микрорайона «Амурский-2».
По первому направлению максимальное количество выходов автобусов большого класса на маршрут должно составить 22 шт. в рабочие дни, в выходные и праздничные - 15. На втором маршруте подрядчик должен запустить аналогично 22 автобуса в будние дни и 16 в выходные и праздничные. Количество резервного транспорта на оба направления должно составить не менее двух. Срок выполнения работ – с 1 декабря 2023 года по 12 декабря 2027 года.