Убытки компаний Челябинской области выросли на 60,7%

В январе-августе 2023 года организации Челябинской области получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 269,9 млрд руб. Это на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Челябинскстат.

По итогам восемь месяцев убытки компаний Челябинской области составили 55,17 млрд руб., что на 60,7% или 20,8 млрд больше, чем годом ранее. Прибыль прибыльных организаций выросла на 9,6%, до 325,1 млрд руб. Доля прибыльных компаний в общем количестве составляет 75,3%.

Общий объем кредиторской задолженности организаций Челябинской области за восемь месяцев превысил 1,1 трлн руб. Это на 281,5 млрд или почти 33% больше, чем годом ранее. Просроченный долг увеличился на 23%, до 49 млрд руб. Размер дебиторской задолженности достиг 1,09 трлн руб., что почти на 18% или 165,8 млрд больше января-августа 2022 года. Просроченная дебиторка выросла на 21%, до 62,7 млрд руб.

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