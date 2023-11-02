Белорусские специалисты переняли опыт Нововоронежской АЭС по организации и проведению ремонтов

Нововоронежскую АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») посетили представители ГПО «Белэнерго», Белорусской АЭС, ОАО «Белэнергоремналадка».

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

Цель белорусской делегации — перенять опыт российских атомщиков по эксплуатации и проведению ремонтов на инновационном энергоблоке №6 НВ АЭС с ВВЭР-1200 поколения «3+». Визит был подготовлен специально ко времени проведения на энергоблоке планово-предупредительного ремонта, чтобы представители Республики Беларусь воочию увидели процесс, изучили принципы и подходы российских коллег к организации производства и ремонта.

Энергоблоки №1 и 2 Белорусской АЭС построены по аналогичному проекту, впервые успешно реализованному именно на нововоронежской площадке. За семилетний срок работы энергоблока №6 НВ АЭС сотрудники атомной станции накопили уникальную базу знаний и практического опыта, которыми делятся с коллегами российских и зарубежных АЭС.

Представители Беларуси встретились со специалистами турбинного цеха, цеха централизованного ремонта, отдела подготовки проведения ремонтов, отдела управления ремонтом, производственно-технического отдела, посетили машинный зал энергоблока №6 НВ АЭС.

«Информации получено много, командировка прошла плодотворно. Общение получилось конструктивным. Нас приняли гостеприимно и радушно, уделили много внимания и времени, несмотря на то, что у коллег очень плотный график из-за планово-предупредительного ремонта. Мы с коллегами обменялись контактами, будем поддерживать общение. На Нововоронежской АЭС сосредоточен бесценный опыт, многое здесь делалось впервые, поэтому нам важно было лично побывать здесь», - добавил заместитель начальника управления эксплуатации и ремонта АЭС ГПО «Белэнерго» Владимир Сычёв.

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру.